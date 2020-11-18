Угорщина спростувала продовження режиму надзвичайної ситуації до 8 лютого

Угорщина продовжила режим надзвичайної ситуації, введений для боротьби з другою хвилею пандемії, до 8 лютого.

Відповідну постанову угорський уряд прийняв пізно ввечері у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.hu.

В уряді пояснили, що обмеження, які включають комендантську годину з 20.00 до 5 ранку, заборону зібрань та перехід на дистанційне навчання середніх шкіл та університетів, триватимуть до 11 грудня, уряд не продовжував їх дію. Водночас сам режим надзвичайної ситуації продовжений до 8 лютого.

Число заражень коронавірусом в Угорщині підскочило з вересня, але тільки на початку листопада уряд Віктора Орбана вирішив посилити обмеження.

У середу було зареєстровано понад 4200 нових випадків захворювання і 99 смертей, що трохи менше, ніж минулого тижня.

В даний час з коронавірусом госпіталізовано майже 7500 пацієнтів.

В цілому, згідно з офіційною статистикою, в Угорщині від COVID-19 з початку пандемії померло 3 380 осіб.