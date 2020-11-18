Венгрия продолжила режим чрезвычайной ситуации до 8 февраля

Венгрия продолжила режим чрезвычайной ситуации, введенный для борьбы со второй волной пандемии, до 8 февраля.

Соответствующее постановление венгерское правительство приняло поздно вечером во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.hu.

В правительстве пояснили, что ограничения, которые включают комендантский час с 20.00 до 5 утра, запрет собраний и переход на дистанционное обучение средних школ и университетов, продлятся до 11 декабря, правительство не продлевало их действие. В то же время сам режим чрезвычайной ситуации продлен до 8 февраля.

Число заражений коронавирусом в Венгрии подскочило с сентября, но только в начале ноября правительство Виктора Орбана решило ужесточить ограничения.

В среду было зарегистрировано более 4200 новых случаев заболевания и 99 смертей, немного меньше, чем на прошлой неделе.

В настоящее время с коронавирусом госпитализированы почти 7500 пациентов.

В целом, согласно официальной статистике, в Венгрии от COVID-19 с начала пандемии умерло 3380 человек.