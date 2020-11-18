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Уряд Німеччини отримав розширені повноваження для боротьби з коронавірусом

Середа, 18 листопада 2020, 18:24

Депутати Бундестагу і Бундесрату підтримали зміни до закону про захист населення від інфекційних хвороб, який розширює повноваження уряду для боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Метою законопроєкту, який має офіційну назву "третій закон захисту населення", є, серед іншого, законодавче закріплення та конкретизація ухвалених раніше в країні заходів боротьби з поширенням коронавірусу, які були запроваджені постановами уряду.

У новій редакції закону, згідно з ухваленими змінами, з'явиться новий параграф, який перераховує можливі заходи, які можуть запроваджувати уряди федеральних земель та компетентні органи влади: наприклад, приписи щодо дотримання соціальної дистанції, обмеження на пересування та контактування з іншими людьми, або обмеження для проведення культурних та дозвільних заходів.

Усі ці заходи були запроваджені навесні цього року і частково - на початку листопада, коли у Німеччини почав діяти так званий "м'який локдаун".

Також у законі тепер міститиметься критична величина кількості нових випадків інфікування, яка слугує орієнтиром для запровадження обмежень - від 35 до 50 випадків на 100 тисяч населення протягом семи останніх днів.

Розгляд законопроєкту у парламенті супроводжувався палкими дебатами, а також кількатисячною демонстрацією противників обмежувальних заходів біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Через недотримання учасниками протиепідемічних правил та невиконання наказу розійтися поліція застосувала водомети, було затримано понад 100 осіб.

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