Палата представників Конгресу США закликала до санкцій проти РФ за отруєння Навального

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, у якій засуджує отруєння російського опозиціонера Алєксєя Навального та закликає до санкцій проти причетних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Українську правду".

За ухвалення резолюції проголосували 371 конгресменів, проти - 18. Документ був внесений ще наприкінці вересня.

"Ми закликаємо держсекретаря та міністра фінансів застосувати свої повноваження згідно з Актом Магнітського… та визначити осіб, яких встановлять як причетних до отруєння Навального у якості виконавців, організаторів або замовників.... та заморозити їхні активи й унеможливити отримання віз США", - йдеться у резолюції.

Конгресмени також закликають владу РФ співпрацювати з незалежним розслідуванням, а владу США - підтримати таке розслідування та згадувати про отруєння Навального і необхідності покарання винних у кожній взаємодії з російською владою.

Резолюції Палати представників не мають юридичної сили і є рекомендаційними.

Нагадаємо, після звістки про те, що Алєксєя Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок" США заявили, що підготують нові санкції проти Росії.

Держсекретар США Майк Помпео припустив, що за отруєнням Навального можуть стояти найвищі посадовці РФ.

Наприкінці вересня група сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій представила законопроєкт, який передбачає санкції проти російських офіційних осіб, причетних до отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

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