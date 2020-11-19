Палата представителей Конгресса США призвала к санкциям против РФ за отравление Навального
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осуждает отравления российского оппозиционера Алексея Навального и призывает к санкциям против причастных.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Украинскую правду".
За принятие резолюции проголосовали 371 конгрессменов, против - 18.
"Мы призываем госсекретаря и министра финансов применить свои полномочия согласно Акту Магнитского,... определить лиц, которых установят как причастных к отравлению Навального в качестве исполнителей, организаторов или заказчиков .... и заморозить их активы и сделать невозможным получение виз США", - говорится в резолюции.
Конгрессмены также призывают власти РФ сотрудничать с независимым расследованием, а власти США - поддержать расследование и вспоминать об отравлении Навального и необходимости наказания виновных в каждом взаимодействии с российскими властями.
Резолюции Палаты представителей не имеют юридической силы и являются рекомендательными.
Напомним, после известия о том, что Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" США заявили, что подготовят новые санкции против России.
Госсекретарь США Майк Помпео предположил, что за отравлением Навального могут стоять самые высокие должностные лица РФ.
В конце сентября группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий представила законопроект, предусматривающий санкции против российских официальных лиц, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.
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