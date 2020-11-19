Три плантації канабісу і купа зброї: німецька поліція викрила наркодилерів в Аахені

Німецька поліція викрила біля міста Аахен три нелегальні плантації канабісу та знайшла на місці близько 1000 одиниць зброї, елементів зброї та набоїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомили у поліції регіону Північний Рейн-Вестфалія, розслідування щодо нелегальних плантацій у регіоні почалося ще у середині жовтня.

Відтоді правоохоронці виявили три "професійно обладнані" плантації для вирощування канабісу.

Перші дві знайшли під час рейдів 19 жовтня у містах Еускірхен та Герцогенрат. Сумарна вартість канабісу, який там вирощувався - 1,5 млн євро. Також на місці знайшли близько 1000 одиниць зброї, елементів зброї та набоїв.

Третю плантацію знайшли у містечку Тіц наприкінці жовтня.

Загалом у рамках розслідування провели обшуки у 25 приміщеннях та затримали 11 осіб, з них одного - в Угорщині.





