Три плантации каннабиса и много оружия: немецкая полиция раскрыла наркодилеров в Аахене

Немецкая полиция разоблачила около города Аахен три нелегальные плантации каннабиса и нашла на месте около 1000 единиц оружия, элементов оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщили в полиции региона Северный Рейн-Вестфалия, расследование нелегальных плантаций в регионе началось еще в середине октября.

С тех пор правоохранители обнаружили три "профессионально оборудованные" плантации для выращивания каннабиса.

Первые две нашли во время рейдов 19 октября в городах Эускирхен и Херцогенрат. Суммарная стоимость каннабиса, который там выращивался - 1,5 млн евро. Также на месте нашли около 1000 единиц оружия, элементов оружия и патронов.

Третью плантацию нашли в городке Тиц в конце октября.

Всего в рамках расследования провели обыски в 25 помещениях и задержали 11 человек, из них одного - в Венгрии.