Три плантации каннабиса и много оружия: немецкая полиция раскрыла наркодилеров в Аахене
Немецкая полиция разоблачила около города Аахен три нелегальные плантации каннабиса и нашла на месте около 1000 единиц оружия, элементов оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
Как сообщили в полиции региона Северный Рейн-Вестфалия, расследование нелегальных плантаций в регионе началось еще в середине октября.
С тех пор правоохранители обнаружили три "профессионально оборудованные" плантации для выращивания каннабиса.
Первые две нашли во время рейдов 19 октября в городах Эускирхен и Херцогенрат. Суммарная стоимость каннабиса, который там выращивался - 1,5 млн евро. Также на месте нашли около 1000 единиц оружия, элементов оружия и патронов.
Третью плантацию нашли в городке Тиц в конце октября.
Всего в рамках расследования провели обыски в 25 помещениях и задержали 11 человек, из них одного - в Венгрии.