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На Європу припадає майже половина всіх заражень коронавірусом за минулий тиждень - ВООЗ

Четвер, 19 листопада 2020, 11:48

Майже половина усіх заражень коронавірусом у світі, виявлених за минулий тиждень, припадає на країни Європи.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Euronews, про це заявили 18 листопада у Всесвітній організації охорони здоров’я.

За даними ВООЗ, на Європу припадає 46% із чотирьох мільйонів заражень коронавірусом, виявлених у світі минулого тижня, та 49% смертей.  

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На європейський континент припадає більше виявлених заражень, ніж будь-який інший.

Водночас загальна кількість випадків у Європі зменшилася на 10%, порівняно з показниками попереднього тижня - внаслідок того, що низка країн посилили карантинні обмеження. 

У розподілі за країнами, найстрімкіший приріст нових випадків спостерігався в Австрії - нових заражень виявили на 30% більше, ніж попереднього тижня. 

Бельгія наразі має найбільшу кількість смертей від коронавірусу на душу населення - 129 загиблих на 100 тисяч населення, тоді як в Іспанії, яка на другому місці - 89 на 100 тисяч населення. 

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