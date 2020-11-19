На Європу припадає майже половина всіх заражень коронавірусом за минулий тиждень - ВООЗ

Майже половина усіх заражень коронавірусом у світі, виявлених за минулий тиждень, припадає на країни Європи.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Euronews, про це заявили 18 листопада у Всесвітній організації охорони здоров’я.

За даними ВООЗ, на Європу припадає 46% із чотирьох мільйонів заражень коронавірусом, виявлених у світі минулого тижня, та 49% смертей.

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На європейський континент припадає більше виявлених заражень, ніж будь-який інший.

Водночас загальна кількість випадків у Європі зменшилася на 10%, порівняно з показниками попереднього тижня - внаслідок того, що низка країн посилили карантинні обмеження.

У розподілі за країнами, найстрімкіший приріст нових випадків спостерігався в Австрії - нових заражень виявили на 30% більше, ніж попереднього тижня.

Бельгія наразі має найбільшу кількість смертей від коронавірусу на душу населення - 129 загиблих на 100 тисяч населення, тоді як в Іспанії, яка на другому місці - 89 на 100 тисяч населення.