На Европу приходится почти половина всех заражений коронавирусом за неделю - ВОЗ

Почти половина всех заражений коронавирусом в мире, выявленных за прошедшую неделю, приходится на страны Европы.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euronews, об этом заявили 18 ноября во Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, на Европу приходится 46% из четырех миллионов заражений коронавируса, обнаруженных в мире на прошлой неделе, и 49% смертей.

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На европейский континент приходится больше выявленных заражений, чем на любой другой.

В то же время общее количество случаев в Европе уменьшилась на 10% по сравнению с показателями предыдущей недели - вследствие того, что ряд стран усилили карантинные ограничения.

В распределении по странам самый стремительный прирост новых случаев наблюдался в Австрии - новых заражений обнаружили на 30% больше, чем на предыдущей неделе.

Бельгия сейчас имеет наибольшее количество смертей от коронавируса на душу населения - 129 погибших на 100 000 населения, тогда как в Испании, на втором месте - 89 на 100 000 населения.