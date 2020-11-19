У Раді Європи розкритикували Грецію за нелюдські умови утримання мігрантів

Комітет Ради Європи з протидії тортурам у своїй доповіді, опублікованій у четвер, засудив нелюдські умови утримання мігрантів у Греції, закликавши країну переглянути свою міграційну політику.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву комітету.

У доповіді комітет з протидії тортурам визнає значні проблеми, з якими стикається грецька влада в боротьбі з великою кількістю мігрантів, що в'їжджають в країну, і стверджує, що це вимагає скоординованого європейського підходу.

"Однак це не звільняє грецьку державу від її зобов'язань в області прав людини і обов'язку піклуватися про всіх мігрантів. Комітет дійшов висновку, що умови утримання мігрантів в певних установах в регіоні Еврос і на острові Самос можуть бути рівносильні нелюдському і принижуючому гідність поводженню" - заявили в комітеті.

Після березневого візиту спостерігачі засудили практики, застосовані в районі Евроса, що межує з Туреччиною, і на острові Самос, відокремленому від Туреччини протокою шириною всього 1,6 кілометра. "Комітет не розуміє, як грецька влада утримує маленьких дітей і немовлят в таких травмуючих умовах на строк до місяця або навіть більше", - пишуть вони.

У порту Самоса вони відвідали дві камери площею 42 і 32 квадратних метри, що вміщають 43 і 50 осіб відповідно, не мають опалення, освітлення і ліжок. Вони вказали на плачевні гігієнічні умови і на те, що мігранти "не мають можливості контактувати із зовнішнім світом".

"Ці умови явно являють собою нелюдське і принижуюче гідність поводження", - підсумовує комітет, який закликає грецьку владу вжити заходів.

Автори доповіді також висловлюють жаль з приводу того, що грецька судова система вважає за краще переслідувати численних мігрантів за "незаконний в'їзд" на територію країни і накладає на них покарання у вигляді тюремного ув'язнення терміном до 4 років і штрафу в розмірі 10 000 євро.