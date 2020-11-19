В Совете Европы раскритиковали Грецию за нечеловеческие условия содержания мигрантов

Комитет Совета Европы по противодействию пыткам в своем докладе, опубликованном в четверг, осудил бесчеловечные условия содержания мигрантов в Греции, призвав страну пересмотреть свою миграционную политику.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление комитета.

В докладе комитет по противодействию пыткам признает значительные проблемы, с которыми сталкивается греческие власти в борьбе с большим количеством мигрантов, въезжающих в страну, и утверждает, что это требует скоординированного европейского подхода.

"Однако это не освобождает греческое государство от своих обязательств в области прав человека и обязанности заботиться о всех мигрантах. Комитет пришел к выводу, что условия содержания мигрантов в определенных учреждениях в регионе Эврос и на острове Самос могут быть равносильны бесчеловечному и унижающему достоинство обращению", - заявили в комитете.

После мартовского визита наблюдатели осудили практики, применяемые в районе Эврос, граничащем с Турцией, и на острове Самос, отделенном от Турции проливом шириной всего 1,6 км. "Комитет не понимает, как греческие власти удерживают маленьких детей в таких травмирующих условиях на срок до месяца или даже больше", - пишут они.

В порту Самоса они посетили две камеры площадью 42 и 32 квадратных метра, вмещающих 43 и 50 человек соответственно, где нет отопления, освещения и кроватей. Они указали на плачевные гигиенические условия и на то, что мигранты "не имеют возможности контактировать с внешним миром".

"Эти условия явно представляют собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение", - заключает комитет, который призывает греческие власти принять меры.

Авторы доклада выражают сожаление по поводу того, что греческая судебная система предпочитает преследовать многочисленных мигрантов за "незаконный въезд" на территорию страны и налагает на них наказание в виде тюремного заключения сроком до 4 лет и штрафа в размере 10 000 евро.