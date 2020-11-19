Німецька поліція закликає заборонити традиційні новорічні феєрверки через пандемію

Німецька поліція і низка політиків виступили за заборону традиційних новорічних феєрверків з огляду на епідеміологічну ситуацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Традиція феєрверків у Німеччині зазвичай супроводжується алкоголем, зборами людей у групи і атмосферою вечірок – і це те, чого всі хочуть уникнути, сказав газеті Райнер Вендт, президент профспілки німецьких поліцейських.

І деякі політики з цим згодні. Член парламенту від Християнсько-соціального союзу (ХСС) Майкл Куффер також закликав заборонити феєрверки в цьому році.

Герберт Рель, міністр внутрішніх справ у Північному Рейні-Вестфалії, також висловився проти феєрверків і петард. "У вихідні на Геловін в наших партійних оплотах було дуже тихо. Сподіваюся, напередодні Нового року все буде так само" – сказав він.

Місцева влада - а не федеральний уряд – прийматиме будь-які рішення про заборону феєрверків.

У Берліні зелені закликали заборонити феєрверки напередодні Нового року, а також великі вечірки. Німеччина повинна наслідувати приклад Нідерландів, заявили вони.

Наприкінці минулого тижня Нідерланди стали першою європейською країною, яка ввела повну заборону на феєрверки.

Феєрверки не можна купити або запустити в цьому році у Нідерландах, які також відомі своєю традицією запускати петарди по всій країні 31 грудня.

Величезна кількість універмагів і супермаркетів в Німеччині продають феєрверки з 29 по 31 грудня кожного року. Феєрверки соціально прийнятні тільки в цей період.

Але дискусії про цю традицію не нові. У 2019 році газета Redaktionsnetzwerk Deutschland опублікувала опитування, в якому 57% німецьких громадян, опитаних YouGov, висловилися за заборону феєрверків наприкінці року. 36% були проти заборони, а 7% - не визначилися.