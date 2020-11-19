Після Данії з проблемою коронавірусу у норок зіткнулась Ірландія

В Ірландії норковим фермам слід готуватись до знищення тварин, щоб зупинити потенційне поширення мутованої форми Covid-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Влада побоюється, що мутована форма коронавірусу, виявлена ​​у норок, може потенційно зашкодити ефективності майбутньої вакцини.

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Головний лікар Ірландії Тоні Холохан заявив, що поголів'я норок, які вирощуються в країні, має бути знищено.

У листі до Департаменту сільського господарства доктор Холохан зазначив, що норки, яких вирощують на фермах, становлять "постійний ризик для здоров'я населення".

Він сказав, що всі норки повинні бути знищені "в терміновому порядку".

Ірландський національний мовник RTÉ повідомив, що поки що не планується негайно проводити запропоноване вибракування тварин. Проте чиновники Міністерства сільського господарства повідомили власникам ферм у графствах Ліїш, Керрі та Донегал, що це відбудеться.

В урядовій програмі вже є зобов'язання поступово припинити вирощування норок в Ірландії. Однак також очікується, що фермам дозволять зняти хутро з тварин після їх евтаназії, щоб виконати непогашені замовлення.

Нагадаємо, раніше у міністерстві охорони здоров’я Данії заявили, що мутований штам коронавірусу, який виявили у норок на хутрових фермах, "найбільш імовірно" вже зник.

Заява пролунала після того, як уряд Данії зіткнувся з найбільшою кризою під час пандемії, коли наказав знищити усіх норок на фермах - більше 15 мільйонів, хоча юридичного підґрунтя для цього не було.

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