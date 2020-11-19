После Дании с проблемой коронавируса у норок столкнулась Ирландия

В Ирландии норковым фермам следует готовиться к уничтожению животных, чтобы остановить возможное распространение мутировавшей формы Covid-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Власти опасаются, что мутированная форма коронавируса, обнаруженная у норок, может потенциально повредить эффективности будущей вакцины.

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Главный врач Ирландии Тони Холохан заявил, что поголовье норок, которые выращиваются в стране, должно быть уничтожено.

В письме Департамента сельского хозяйства доктор Холохан отметил, что норки, которых выращивают на фермах, составляют "постоянный риск для здоровья населения".

Он сказал, что все норки должны быть уничтожены "в срочном порядке".

Ирландский национальный вещатель RTÉ сообщил, что пока не планируется немедленно проводить выбраковку животных. Однако чиновники Министерства сельского хозяйства сообщили владельцам ферм в графствах Лиишь, Керри и Донегал, что это произойдет.

В правительственной программе уже есть обязательства постепенно прекратить выращивание норок в Ирландии. Однако также ожидается, что фермам позволят снять мех у животных после их эвтаназии, чтобы выполнить непогашенные заказы.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения Дании заявили, что мутировавший штамм коронавируса, который обнаружили у норок на фермах, "наиболее вероятно" уже исчез.





