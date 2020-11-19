Країни ЄС за рік виробили 16 млрд літрів вина, найбільше - Італія та Іспанія

У 2019 році проданий обсяг виробництва вина в ЄС становив близько 16 мільярдів літрів. Найбільшими виробниками вина були Італія, Іспанія та Франція.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

У 2019 році країни-члени ЄС експортували 7,1 млрд літрів вина. Майже половина цього вина була експортована до країн за межами ЄС (3,1 млрд. літрів, або 43% від загального експорту вина).

Найбільші виробники вина в ЄС

Найбільше вина за межами ЄС було експортовано до Великобританії (0,69 млрд. літрів, або 22% експорту поза ЄС) та США (0,65 млрд. літрів, 21%), за ними йдуть Росія (0,28 млрд. літрів, 9%) та Китай (0,25 млрд. літрів, 8%).

Італія була найбільшим експортером вина, продавши 1,1 млрд літрів у 2019 році, що становить 34% експорту вина поза країнами ЄС. Далі йдуть Франція (0,8 млрд. літрів, 25%) та Іспанія (0,7 млрд. літрів, 22%).

Держави-члени ЄС загалом імпортували 4,8 млрд. літрів вина в 2019 році. Лише 16% надходило з країн, що не входять до ЄС, зокрема з Чилі (0,17 млрд. літрів, 23% імпорту поза ЄС) та Південної Африки (0,16 млрд. літрів, 21%).

Серед країн-членів ЄС найбільшими імпортерами вина були Німеччина (0,23 млрд. літрів, або 30% імпорту країн-членів ЄС з-за меж блоку), Нідерланди (0,11 млрд. літрів, 15%), Данія (0,07 млрд. літрів, 9%), Швеція (0,06 млрд. літрів, 8%), Бельгії та Франції (обидві 0,05 млрд. літрів, 7%) та Ірландія (майже 0,05 млрд. літрів, 6%).