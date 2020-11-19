Страны ЕС за год произвели 16 млрд литров вина, больше всего - Италия и Испания

В 2019 году проданный объем вина производства в ЕС составил около 16 млрд литров. Крупнейшими производителями вина были Италия, Испания и Франция.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

В 2019 году страны-члены ЕС экспортировали 7,1 млрд литров вина. Почти половина этого вина была экспортирована в страны за пределами ЕС (3,1 млрд литров, или 43% от общего экспорта вина).

Больше всего вина за пределами ЕС было экспортировано в Великобританию (0,69 млрд литров, или 22% экспорта вне ЕС) и США (0,65 млрд литров, 21%), за ними следуют Россия (0,28 млрд литров, 9%) и Китай (0,25 млрд литров, 8%).

Италия была крупнейшим экспортером вина, продав 1,1 млрд литров в 2019 году, что составляет 34% экспорта вина вне стран ЕС. Далее следуют Франция (0,8 млрд литров, 25%) и Испания (0,7 млрд литров, 22%).

Государства-члены ЕС в целом импортировали 4,8 млрд литров вина в 2019 году. Лишь 16% поступало из стран, не входящих в ЕС, в частности с Чили (0,17 млрд литров, 23% импорта вне ЕС) и Южной Африки (0,16 млрд итров, 21%).

Среди стран-членов ЕС крупнейшими импортерами вина были Германия (0,23 млрд литров, или 30% импорта стран-членов ЕС из-за пределов блока), Нидерланды (0,11 млрд литров, 15%), Дания (0,07 млрд. литров, 9%), Швеция (0,06 млрд литров, 8%), Бельгия и Франция (обе 0,05 млрд литров, 7%) и Ирландия (почти 0,05 млрд литров, 6% ).