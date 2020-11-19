Суд ЄС вирішив, що канабідіол не є наркотичним засобом

Суд Європейського союзу ухвалив, що речовина канабідіол (CBD), яке міститься у квітках канабісу, не є наркотичним засобом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Рішення було прийнято за французьким позовом проти чеської компанії, яка продавала CBD, виділений з усієї рослини канабісу, для використання в картриджах для електронних сигарет. У Франції дозволений екстракт тільки з насіння канабісу та клітковини, а не всієї рослини.

Суд постановив, що французька заборона була непотрібним обмеженням вільного пересування товарів, оскільки речовина не становить загрози для здоров'я людини.

"Рішення про заборону збуту CBD, яке є перешкодою для торгівлі продуктами, законно виробленими в інших державах-членах, може бути прийнято тільки в тому випадку, якщо цей ризик представляється досить встановленим", - заявив суд.

Рішення суду є невдачею для країн ЄС, які застосовують жорсткі заходи відносно продуктів з CBD в складі, стверджуючи, що вони шкідливі для здоров'я людей.

Канабідіол - це натуральне хімічна речовина, яка міститься у квітках канабісу. CBD - один з більш ніж 60 різних каннабіноїдів, і одна з більш ніж 400 природних речовин, яка міститься в рослинах канабісу.

CBD не має психоактивного ефекту, навіть якщо його видобувають з рослин канабісу. Психоактивний ефект ейфорії дає тільки один каннабіноїд, який називається тетрагідроканабінол.