"Без объятий и поцелуев": премьер Италии попросил сдержанно провести Рождество

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил итальянцев, что им придется избегать "объятий и поцелуев" на Рождество, чтобы помочь сдержать коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Придется провести праздники в более сдержанной манере. Большие вечеринки, поцелуи и объятия будут невозможны, иначе это будет означать резкий подъем кривой заражения в январе. Мы надеемся, что мы все еще сможем покупать и обмениваться подарками", - сказал Конте.

В Италии зарегистрировано 36 176 новых случаев заражения и 653 смертей, связанных с COVID-19, за последние 24 часа, причем основная часть заражения снова пришлась на северный регион Ломбардии с центром в финансовой столице Милане.

Многие итальянские регионы находятся под частичной изоляцией, пытаясь замедлить распространение. Ограничения будут действовать как минимум до 3 декабря.

На прошлой неделе в Италии впервые с начала эпидемии суточный прирост заражений коронавируса превысил 40 тысяч.

С 5 ноября по 3 декабря Италия ввела комендантский час и еще ряд ограничений на всей территории страны. Суровость карантина отличается в зависимости от зоны риска, к которой отнесли регион.

В "оранжевых" зонах ограничивается въезд-выезд из региона - кроме случаев, когда для этого есть насущная необходимость, так же ограничивается выезд из своих муниципалитетов. Рестораны могут работать только на доставку или продавать блюда с собой.

В "красной зоне", в дополнение к этому, закрыты непродуктовые магазины (кроме аптек и киосков прессы), приостанавливаются все спортивные события.

В отличие от весны, даже в регионах наибольшего риска не закрыли парикмахерские, детсады и начальные школы.