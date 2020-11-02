Додон програє у першому турі виборів президента Молдови

На виборах президента Молдови, які відбулися в неділю, лідирує прозахідна опозиціонерка Майя Санду.

Такими є дані ЦВК Молдови за результатами підрахунку понад 99%% бюлетенів, повідомляє "Європейська правда".

За даними ЦВК, жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів виборців, а, значить, через два тижні повинен відбутися другий тур, в який, судячи з результатів голосування 1 листопада, пройдуть Ігор Додон і Майя Санду.

Найбільше громадян проголосували за майю Санду(36,10%) і Ігоря Додона (32,66%). На третьому місці опинився Ренато Усатий, який набрав 16,91% голосів. Далі йдуть Віолетта Іванова (6,50%), Андрій Нестасе (3,26%), Октавіан Цику (2,01%), Тудор Деліу (1,37%). На останньому місці Дорін Кіртоаке з 1,20% голосів.

При цьому жителі Кишинева більше підтримують Майю Санду.

Також Майя Санду лідирує за кордоном.

Нагадаємо, що 1 листопада в Молдові пройшли всенародні вибори президента. Явка склала 42,76%. У країні проголосували понад 1,2 млн осіб. За кордоном на виборчі дільниці прийшли ще 148 тис. громадян.

Детально про ситуацію у Молдові в статті "Додон проти всіх: як зміниться Молдова та її позиція щодо Криму за нового президента"