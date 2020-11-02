Теракт у Ніцці: під вартою перебувають шість підозрюваних

Французька поліція, яка розслідує теракт в Ніцці, затримала ще трьох осіб, в результаті чого число затриманих для допиту досягло шести.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

29-річний тунісець був затриманий у суботу в Грассі, а двоє інших чоловіків у віці 63 і 25 років пізніше були доставлені на допит того ж дня. Вони приєдналися до двох чоловіків у віці 33 і 35 років, взятих під варту в суботу, і 47-річного чоловіка, який утримується з четверга.

Поліція повідомляє, що дані з двох телефонів, що належать передбачуваному нападнику Брахіму Ауіссауі, і записи камер відеоспостереження свідчать про те, що він прибув до Ніцци пізно ввечері 27 жовтня на поїзді з Риму, між 24-48 годинами до нападу в четвер вранці.

О 8.29 у четвер він увійшов до базиліки Нотр-Дам-де-Л'ассомп, де скоїв напад, в результаті якого загинули троє людей.

Крім великого ножа, яким Ауісауі вбив трьох людей, у нього було ще два ножі і Коран в рюкзаку. У нього кілька разів стріляли поліцейські, він отримав важкі поранення і перебуває в лікарні.

Французькі слідчі працюють зі своїми колегами в Італії та Тунісі. Відомо, що Ауіссауі прибув з Тунісу на Лампедузу 20 вересня і провів місяць в карантині. Він перебував у Барі на півдні Італії 9 жовтня, але після того, як йому було відмовлено в притулку, він зник.

Церкви по всій Франції були під додатковою охороною в неділю, в День Всіх Святих, після того як рівень терористичної загрози в країні підняли до найвищого рівня.