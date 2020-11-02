Теракт в Ницце: под стражей находятся шесть подозреваемых

Французская полиция, расследующая теракт в Ницце, задержала еще трех человек, в результате чего число задержанных для допроса достигло шести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

29-летний тунисец был задержан в субботу в Грассе, а двое других мужчин в возрасте 63 и 25 лет позже были доставлены на допрос в тот же день. Они присоединились к двум мужчинам в возрасте 33 и 35 лет, взятым под стражу в субботу, и 47-летнему мужчине, который содержится с четверга.

Полиция сообщает, что данные с двух телефонов, принадлежащих предполагаемому нападающему Брахиму Ауиссауи, и записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что он прибыл в Ниццу поздно вечером 27 октября на поезде из Рима, между 24-48 часами до нападения в четверг утром.

В 8.29 в четверг он вошел в базилику Нотр-Дам-де-Л'Ассомп, где совершил нападение, в результате которого погибли три человека.

Кроме большого ножа, которым Ауисауи убил трех человек, у него было еще два ножа и Коран в рюкзаке. В него несколько раз стреляли полицейские, он получил тяжелые ранения и находится в больнице.

Французские следователи работают со своими коллегами в Италии и Тунисе. Известно, что Ауиссауи прибыл из Туниса на Лампедузу 20 сентября и провел месяц в карантине. Он находился в Баре на юге Италии 9 октября, но после того, как ему было отказано в приюте, он исчез.

Церкви по всей Франции были под дополнительной охраной в воскресенье, в День Всех Святых, после того как уровень террористической угрозы в стране подняли до самого высокого уровня.