Закриті ресторани і зведені до мінімуму контакти: у Німеччині почався "м'який локдаун"

По всій Німеччині почався чотиритижневий частковий локдаун, спрямований на уповільнення поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Тимчасові обмеження набули чинності у всіх федеральних землях з 2 листопада.

"М'який локдаун" передбачає закриття всіх підприємств дозвілля, ресторанів, кафе і більшості компаній сфери обслуговування.

Крім того, громадянам наказали обмежити соціальні контакти за межами власного домогосподарства "до абсолютного мінімуму".

Магазини роздрібної торгівлі залишаються відкритими, але в них діятимуть обмеження стосовно кількості клієнтів усередині.

Школи і дитячі садки також повинні залишатися відкритими.

Населення просять утримуватися від "непотрібних" приватних поїздок.

У Німеччині за минулу добу виявлено 12 097 нових заражень, загальне число інфікованих досягло 545 027, випливає з даних Інституту імені Роберта Коха. З моменту появи інфекції у ФРН померли 10 530 осіб з COVID-19 (добовий приріст 49).