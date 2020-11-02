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Закриті ресторани і зведені до мінімуму контакти: у Німеччині почався "м'який локдаун"

Понеділок, 2 листопада 2020, 09:00

По всій Німеччині почався чотиритижневий частковий локдаун, спрямований на уповільнення поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Тимчасові обмеження набули чинності у всіх федеральних землях з 2 листопада.

"М'який локдаун" передбачає закриття всіх підприємств дозвілля, ресторанів, кафе і більшості компаній сфери обслуговування.

Крім того, громадянам наказали обмежити соціальні контакти за межами власного домогосподарства "до абсолютного мінімуму".

Магазини роздрібної торгівлі залишаються відкритими, але в них діятимуть обмеження стосовно кількості клієнтів усередині. 

Школи і дитячі садки також повинні залишатися відкритими.

Населення просять утримуватися від "непотрібних" приватних поїздок. 

У Німеччині за минулу добу виявлено 12 097 нових заражень, загальне число інфікованих досягло 545 027, випливає з даних Інституту імені Роберта Коха. З моменту появи інфекції у ФРН померли 10 530 осіб з COVID-19 (добовий приріст 49).

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