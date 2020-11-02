Закрыты рестораны и сведены к минимуму контакты: в Германии начался "мягкий локдаун"

По всей Германии начался четырехнедельный частичный локдаун, направленный на замедление распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Временные ограничения вступили в силу во всех федеральных землях со 2 ноября.

"Мягкий локдаун" предполагает закрытие всех предприятий досуга, ресторанов, кафе и большинства компаний сферы обслуживания.

Кроме того, гражданам предписали ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства "до абсолютного минимума".

Магазины розничной торговли остаются открытыми, но в них будут действовать ограничения по количеству клиентов внутри.

Школы и детские сады также должны оставаться открытыми.

Население просят воздерживаться от" ненужных " частных поездок.

В Германии за минувшие сутки выявлено 12 097 новых заражений, общее число инфицированных достигло 545 027, следует из данных Института имени Роберта Коха. С момента появления инфекции в ФРГ умерли 10 530 человек из COVID-19 (суточный прирост 49).