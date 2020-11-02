Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Словаччині все населення перевірили на коронавірус, позитивних – 1%

Число жертв землетрусу в Туреччині досягло 79

Додон програє у першому турі виборів президента Молдови

У Молдові – рекордна явка на закордонних дільницях, де Додон гарантовано програє






У Польщі значно знизилася підтримка керівної партії

Понеділок, 2 листопада 2020, 10:10

Підтримка керівної партії Польщі "Право і справедливість" значно знизилася в порівнянні з вереснем.

Про це свідчать результати опитування  United Surveys  для RMF FM i Dziennik Gazeta Prawna, повідомляє "Європейська правда".

Недавнє дослідження показує, що тепер майже кожен третій опитаний голосував би за "Право і справедливість", якби вибори відбулися найближчим часом.

Так, про підтримку правлячої партії заявили 30,9% респондентів. Це на 10 процентних пунктів менше у порівнянні з вересневим опитуванням.

Виборці, що відійшли від "Права і справедливості", в основному поповнили групу тих, хто не визначився - їх зараз 15,4%. Для порівняння - у вересневому опитуванні на питання про підтримку тієї чи іншої партії на виборах "не знаю" відповіли 9,4% респондентів.

Результат опозиційної "Громадянської коаліції" покращився на два пункти і тепер становить 25,3%.

Найбільше зростання продемонстрував рух "Польща 2050" Шимона Головні. Від попереднього опитування у нього додалося 5,6 процентних пункти - результат руху в поточному опитуванні - 14,7%.

До Сейму також потрапляють ліві з 6-відсотковою підтримкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
powered by lun.ua