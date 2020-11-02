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В Польше значительно снизилась поддержка правящей партии

Понедельник, 2 ноября 2020, 10:10

Поддержка правящей партии Польши "Право и справедливость" значительно снизилась по сравнению с сентябрем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для RMF FM i Dziennik Gazeta Prawna, сообщает "Европейская правда".

Недавнее исследование показывает, что теперь почти каждый третий опрошенный голосовал бы за "Право и справедливость", если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Так, о поддержке правящей партии заявили 30,9% респондентов. Это на 10 процентных пунктов меньше по сравнению с сентябрьским опросом.

Избиратели, которые отошли от "Права и справедливости", в основном пополнили группу тех, кто не определился - их сейчас 15,4%. Для сравнения - в сентябрьском опросе на вопрос о поддержке той или иной партии на выборах "не знаю" ответили 9,4% респондентов.

Результат оппозиционной "Гражданской коалиции" улучшился на два пункта и теперь составляет 25,3%.

Наибольший рост продемонстрировало движение "Польша 2050" Шимона Головни. С предыдущего опроса у него прибавилось 5,6 процентных пункта - результат движения в текущем опросе - 14,7%.

В Сейм также попадают левые с 6-процентной поддержкой.

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