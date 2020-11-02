В Іспанії похоронні бюро вимагають збільшити штат на тлі смертності від COVID-19

Співробітники похоронних бюро в Іспанії оголосили страйк, вимагаючи збільшення кількості працівників, оскільки смертність від коронавірусу продовжує зростати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Профспілки заявляють, що необхідно більше співробітників, щоб запобігти затримці із похованнями, яка спостерігалася під час першої хвилі пандемії в березні.

Співробітники похоронних бюро по всій Іспанії взяли участь в недільному страйку, який почався в День всіх святих, коли сім'ї зазвичай відвідують могили близьких.

В одному з похоронних бюро в Мадриді повідомили, що їм потрібно ще 15-20 співробітників, щоб впоратися зі зростанням смертності.

У п'ятницю Міністерство охорони здоров'я підтвердило в країні 239 смертей, пов'язаних з коронавірусом.

У березні похорони затримувалися приблизно на тиждень, і кремації проходили в містах за сотні кілометрів, тому, що похоронні бюро не справлялися.

За даними Університету Джонса Хопкінса, з моменту початку спалаху в Іспанії зареєстровано понад 1,1 мільйона випадків захворювання і 35 800 випадків смерті.

Нагадаємо, в Іспанії протягом вихідних пройшли акції протестів проти карантинних заборон, які переростали у сутички з поліцією.