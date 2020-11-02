В Испании похоронные бюро требуют увеличить штат на фоне смертности от COVID-19

Сотрудники похоронных бюро в Испании объявили забастовку, требуя увеличения количества работников, поскольку смертность от коронавируса продолжает расти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Профсоюзы заявляют, что необходимо больше сотрудников, чтобы предотвратить задержку с захоронениями, которая наблюдалась во время первой волны пандемии в марте.

Сотрудники похоронных бюро по всей Испании приняли участие в воскресной забастовке, которая началась в День всех святых, когда семьи обычно посещают могилы близких.

В одном из похоронных бюро в Мадриде сообщили, что им нужно еще 15-20 сотрудников, чтобы справиться с ростом смертности.

В пятницу Министерство здравоохранения подтвердило в стране 239 смертей, связанных с коронавирусом.

В марте похороны задерживались примерно на неделю, и кремации проходили в городах за сотни километров, потому что похоронные бюро не справлялись.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с момента начала вспышки в Испании зарегистрировано более 1,1 миллиона случаев заболевания и 35 800 случаев смерти.

Напомним, в Испании на выходных прошли акции протеста против карантинных запретов, которые перерастали в столкновения с полицией.