У Молдові порахували 100% бюлетенів: Санду перемогла Додона у першому турі

На виборах президента Молдови, які відбулися в неділю, перемогла прозахідна опозиціонерка Майя Санду.

Як повідомляє "Європейська правда", такими є дані ЦВК Молдови за результатами підрахунку 100% бюлетенів.

Санду, яка є лідером партії "Дія та Солідарність", посіла перше місце і з результатом 36,16% голосів виборців.

Другим став чинний глава держави Ігор Додон, який балотувався як незалежний кандидат, - 32,61% голосів.

На третьому місці опинився Ренато Усатий, який набрав 16,90% голосів. Далі йдуть Віолетта Іванова (6,49%), Андрій Нестасе (3,26%), Октавіан Цику (2,01%), Тудор Деліу (1,37%). На останньому місці Дорін Кіртоаке з 1,20% голосів.

Жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців, а, значить, через два тижні повинен відбутися другий тур, в який вийшли Санду і Додон.

У другому турі вибори визнають такими, що відбулися, незалежно від кількості виборців, які прийдуть на дільниці.

Детально про ситуацію у Молдові в статті "Додон проти всіх: як зміниться Молдова та її позиція щодо Криму за нового президента"