У Греції частковий локдаун: комендантська година, закриті ресторани і обов'язкові маски

Греція з вівторка запроваджує посилені карантинні обмеження, спрямовані на стримування пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Greek Reporter.

Комендантська година з півночі до 5 години ранку буде діяти по всій країні, як і обов'язкове використання масок у всіх громадських місцях. Подорожі між регіонами буде дозволено, на відміну від першого весняного карантину.

Обмеження, які будуть застосовуватися протягом місяця з 6 години ранку вівторка, спрямовані на те, щоб уникнути необхідності повної ізоляції по всій країні.

План уряду, оголошений прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, фактично ділить країну на дві зони замість нинішніх чотирьох - поміщаючи регіони з третім і четвертим рівнем ризику в одну зону і групуючи рівні один і два, де рівень інфікування все ще низький.

У зону підвищеного ризику тепер входять всі регіони (27), які досі перебували в "червоному" і "помаранчевому" рівнях небезпеки.

У цій зоні, яка включає Аттику і Салоніки, закриються бари і ресторани, хоча будуть дозволені послуги доставки і їжі на винос, а також кінотеатри, тренажерні зали, театри і музеї. Школи, банки і роздрібні магазини залишаться відкритими.

Ключовою рушійною силою рішення про введення нових заходів став зростаючий тиск на відділення інтенсивної терапії в лікарнях країни, зокрема на півночі Греції.

У Салоніках, наприклад, заповнюваність відділень інтенсивної терапії зросла з 10 до 60 відсотків протягом тижня, і були побоювання, що пацієнтів з Covid з північної Греції доведеться відправляти в лікарні Афін, де заповнюваність становить від 50 до 60 відсотків.