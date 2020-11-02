Лукашенко запропонував Макрону посередництво у діалозі з мусульманами
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко запропонував французькому президенту Еммануелю Макрону допомогу у налагодженні діалогу з мусульманами.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Лукашенко сказав на зустрічі з митрополитом Мінським і Заславським Веніаміном, його цитує державне агентство БелТА.
Лукашенко заявив, що мусульмани ніколи не створювали для нього проблем.
"Я часто кажу, що мусульмани на всіх виборах практично на 100% підтримували владу і мене як президента. Ми ніколи собі не дозволимо те, що недавно почав заявляти президент Франції про свободу слова та релігійні почуття: що тобі дасть це в країні, що ти починаєш критикувати мусульман? Може, йому якраз треба посередництво між ним і мусульманами? Я можу йому тут допомогти, тому що у мене з мусульманами дуже добрі відносини", - сказав Лукашенко.
Він сказав, що "категорично неприйнятно втручатися в почуття віруючих".
"Ми ніколи собі не дозволимо кидати каміння у віруючих. Моя позиція була завжди такою: кожна людина повинна знайти свою дорогу до храму ", - сказав Лукашенко.
2 жовтня президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність боротьби з "радикальним ісламізмом". Він описав іслам як релігію, яка "переживає кризу" у всьому світі.
Через два тижні чеченський молодик посеред вулиці обезголовив 47-річного Самюеля Паті, викладача історії в коледжі у містечку неподалік Парижа, який на уроці показував учням карикатури на пророка Мухаммеда.
29 жовтня стався теракт у Соборі Богоматері в Ніцці, внаслідок якого загинули троє людей. Нападник виявився вихідцем з Тунісу, що прибув до Франції на початку жовтня.
Заява Макрона і його реакція на теракти викликали жорстку критику у мусульманському світі.
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