У терориста з Ніцци, який убив трьох людей, коронавірус - Figaro
У терориста, який убив у соборі Ніцци трьох людей, підтвердили коронавірус.
Про це повідомила в понеділок французька газета Le Figaro, пише "Європейська правда".
"За нашою інформацією, у терориста Брахіма А., який вчинив напад в Ніцці в минулий четвер і вбив трьох людей, був виявлений COVID-19", - пише видання.
У зв’язку із зараженням нападника рятувальники, які контактували з ним після його нейтралізації поліцією, повинні самоізолюватись, додала газета.
Теракт в соборі Ніцци стався в четвер, 29 жовтня, вранці. Чоловік, озброєний ножем, убив трьох осіб.
Нападник, виходець з Тунісу, за даними слідства прибув до Франції з Італії, де йому було виписано припис залишити країну в семиденний термін.
При затриманні він відмовився скласти зброю і був важко поранений поліцейськими, які застосували табельні пістолети.
За два тижні до цього у містечку в передмісті Парижу чеченець-вихідець з Москви обезголовив вчителя, який на уроці свободи слова показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.