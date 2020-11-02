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У терориста з Ніцци, який убив трьох людей, коронавірус - Figaro

Понеділок, 2 листопада 2020, 20:53

У терориста, який убив у соборі Ніцци трьох людей, підтвердили коронавірус.

Про це повідомила в понеділок французька газета Le Figaro, пише "Європейська правда".

"За нашою інформацією, у терориста Брахіма А., який вчинив напад в Ніцці в минулий четвер і вбив трьох людей, був виявлений COVID-19", - пише видання.

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У зв’язку із зараженням нападника рятувальники, які контактували з ним після його нейтралізації поліцією, повинні самоізолюватись, додала газета. 

Теракт в соборі Ніцци стався в четвер, 29 жовтня, вранці. Чоловік, озброєний ножем, убив трьох осіб. 

Нападник, виходець з Тунісу, за даними слідства прибув до Франції з Італії, де йому було виписано припис залишити країну в семиденний термін.

При затриманні він відмовився скласти зброю і був важко поранений поліцейськими, які застосували табельні пістолети.

За два тижні до цього у містечку в передмісті Парижу чеченець-вихідець з Москви обезголовив вчителя, який на уроці свободи слова показав учням карикатури на пророка Мухаммеда. 

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