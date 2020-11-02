В террориста из Ниццы, который убил трех человек, коронавирус - Figaro
У террориста, убившего в соборе Ниццы трех человек, подтвердили коронавирус.
Об этом сообщила в понедельник французская газета Le Figaro, пишет "Европейская правда".
"По нашей информации, у террориста Брахима А., который совершил нападение в Ницце в минувший четверг и убил трех человек, был обнаружен COVID-19", - пишет издание.
В связи с заражением нападающего спасатели, которые контактировали с ним после его нейтрализации полицией, должны самоизолироваться, добавила газета.
Теракт в соборе Ниццы произошел в четверг, 29 октября, утром. Мужчина, вооруженный ножом, убил трех человек.
Нападающий, выходец из Туниса, по данным следствия прибыл во Францию из Италии, где ему было выписано предписание покинуть страну в семидневный срок.
При задержании он отказался сложить оружие и был тяжело ранен полицейскими, которые применили табельные пистолеты.
За две недели до этого в городке в пригороде Парижа чеченец-выходец из Москвы обезглавил учителя, который на уроке показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.