В террориста из Ниццы, который убил трех человек, коронавирус - Figaro

У террориста, убившего в соборе Ниццы трех человек, подтвердили коронавирус.

Об этом сообщила в понедельник французская газета Le Figaro, пишет "Европейская правда".

"По нашей информации, у террориста Брахима А., который совершил нападение в Ницце в минувший четверг и убил трех человек, был обнаружен COVID-19", - пишет издание.

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В связи с заражением нападающего спасатели, которые контактировали с ним после его нейтрализации полицией, должны самоизолироваться, добавила газета.

Теракт в соборе Ниццы произошел в четверг, 29 октября, утром. Мужчина, вооруженный ножом, убил трех человек.

Нападающий, выходец из Туниса, по данным следствия прибыл во Францию ​​из Италии, где ему было выписано предписание покинуть страну в семидневный срок.

При задержании он отказался сложить оружие и был тяжело ранен полицейскими, которые применили табельные пистолеты.

За две недели до этого в городке в пригороде Парижа чеченец-выходец из Москвы обезглавил учителя, который на уроке показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.