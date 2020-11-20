Кулеба подав Маркарову на посаду нового посла в США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що запропонував ексміністра фінансів Оксану Маркарову на посаду посла України в США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Перед цим "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в Офісі президента та в МЗС повідомили, що чинного посла у США Володимира Єльченка вирішили замінити Оксаною Маркаровою. Таку ідею нібито запропонував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Потрібно вирішувати питання з МВФ. Грошей немає. А Маркарову там знають з гарного боку", - цитує видання співрозмовника з ОП.

Співрозмовник "Дзеркала тижня" з МЗС висловив сумнів у тому, що Оксана Маркарова підходить для такої посади. "У Вашингтон після перемоги Байдена повертається "класика", а Маркарова - не класичний дипломат. МВФ - дуже важливий фактор, але американський напрямок значно ширший, системніший і потребує більшої дипломатичної практики й обізнаності", - сказав він.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що справді запропонував Оксану Маркарову на посаду нового посла України в США.

Дмитро Кулеба зазначив, що задоволений роботою нинішнього посла України у США Володимира Єльченка і внесення кандидатури нового посла не пов’язане з питаннями до нього.

"Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував…

У разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, і у МВФ", - пояснив Дмитро Кулеба.

Він також назвав "маячнею" твердження про те, що Оксану Маркарову "відправляють вибивати гроші з МВФ", та зазначив, що успішний міністр фінансів не може бути поганим дипломатом - тому що її попередня посада "не дозволяла не бути дипломатом".

"Важлива правда також в тому, що Маркарова буде перша в історії Пані Посол України в США. Це безумовні плюси", - додав глава МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що поки йдеться лише про пропозицію кандидатури - її вносить міністр закордонних справ, але має затвердити президент України.

"Процедура її оформлення запущена, але традиційно займає певний час. Можу дати лише одну пораду - судіть про призначення за підписаним Указом Президента, а не публікаціями в пресі", - зазначив глава МЗС.

Оксана Маркарова була міністром фінансів України з 8 червня 2018 (до 22 листопада - в.о.) до 4 березня 2020 року, залишившись на посаді після виборів до Верховної Ради та зміни уряду.

Після відставки Маркарова заявила, що повертається у бізнес та зареєструвала стартап.