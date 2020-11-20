Кулеба сообщил, почему подал Маркарову на должность посла в США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что предложил экс-министра финансов Оксану Маркарову на должность посла Украины в США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Перед этим "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Офисе президента и МЗС сообщили, что нынешнего посла в США Владимира Ельченка решили заменить Оксаной Маркаровой. Идею якобы предложил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Нужно решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету", - цитирует издание собеседника из ОП.

Собеседник "Зеркала недели" с МИД выразил сомнение в том, что Оксана Маркарова подходит для такой должности. "В Вашингтон после победы Байдена возвращается "классика", а Маркарова - не классический дипломат. МВФ - очень важный фактор, но американское направление значительно шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора", - сказал он.

Позже Дмитрий Кулеба сообщил, что предложил Оксану Маркарову на должность посла Украины в США.

Кулеба отметил, что доволен работой нынешнего посла Украины в США Владимира Ельченко и внесение кандидатуры нового посла не связано с вопросами к нему.

"Владимир Ельченко – классик украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял... В случае такого назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают как в администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ", - пояснил Дмитрий Кулеба.

Он также назвал "бредом" утверждения о том, что Оксану Маркарову "отправляют выбивать деньги из МВФ", и отметил, что успешный министр финансов не может быть плохим дипломатом - потому что ее предыдущая должность "не позволяла не быть дипломатом".

"Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории Госпожа Посол Украины в США. Это безусловные плюсы", - добавил глава МИД.

Дмитрий Кулеба отметил, что пока речь идет только о предложении кандидатуры - ее вносит министр иностранных дел, но должен утвердить президент Украины.

"Процедура ее оформления запущена, но традиционно занимает определенное время. Могу дать только один совет - судите о назначении по подписанному указу президента, а не публикациям в прессе", - отметил глава МИД.

Оксана Маркарова была министром финансов с 8 июня 2018 (до 22 ноября - и.о.) до 4 марта 2020 года.