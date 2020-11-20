Шотландія посилює карантин для 2 млн своїх мешканців

Шотландія через погіршення ситуації з коронавірусом посилить карантинні обмеження ще в десятку районів, де проживає близько 2,3 млн осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

До зони ризику "рівня 4" з найсуворішими обмеженнями перейдуть території, де протягом останнього тижня було від близько 160 до понад 270 заражень на 100 тисяч населення. Так, наприклад, у Глазго цей показник досягнув 277.

Нові обмеження почнуть діяти з 6 години вечора 20 листопада і триватимуть щонайменш до 11 грудня.

Непродуктовим магазинам, ресторанам, пабам, перукарням, спортзалам і розважальним закладам доведеться закритися, але школи продовжать роботу.

Окрім того, людям буде заборонено виїздити за межі районів "червоної зони" без важливої причини.

Ходити у гості заборонено, а надворі дозволено зустрічатися групами не більше 6 людей та не більш ніж з двох домогосподарств. Весілля, похорони та подібні заходи дозволені за участі не більше 15 осіб.

Контактні спортивні тренування дозволені тільки для професійних спортсменів. У церквах дозволено одночасно перебувати не більш ніж 20 особам.

Влада сподівається, що запровадження карантину зараз дозволить сповільнити поширення вірусу і дозволити певні послаблення перед Різдвом.

Опозиційні партії розкритикували рішення за "нестачу ясності" щодо того, чому деякі райони лишилися у зоні "рівня 4", коли ситуація там вже покращилася. Також критикують закриття непродуктових магазинів у їхній "золотий час" перед Різдвом і Новим роком, коли люди купують подарунки і готуються до святкувань - при тому, що не наводяться чіткі докази, що робота цих магазинів сприяє поширенню вірусу.

На більш ніж трьох чвертях території Шотландії збережуться м’якші обмеження. Майже на половині її території ще діють найм’якші правила "рівня 1".

Раніше замовлене BBC Scotland соцопитування показало, що переважна більшість шотландців схвалюють реагування свого уряду на епідемію та виступають за посилення обмежень.

Водночас 56% підтримують послаблення карантину "на короткий час у довколаріздвяні дні", тоді як проти цього - 32%.