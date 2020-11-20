Шотландия усиливает карантин для 2 млн своих жителей

Шотландия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом усилит карантин еще в десятке районов, где проживает около 2,3 млн человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В зону риска "уровня 4" с самыми ограничениями перейдут территории, где в течение последней недели было от около 160 до более 270 заражений на 100 000 населения. Так, например, в Глазго этот показатель достиг 277.

Новые ограничения начнут действовать с 6:00 вечера 20 ноября и продлятся как минимум до 11 декабря.

Непродовольственным магазинам, ресторанам, пабам, парикмахерским, спортзалам и развлекательным заведениям придется закрыться, но школы продолжат работу.

Кроме того, людям будет запрещено выезжать за пределы районов "красной зоны" без важной причины.

Ходить в гости запрещено, а на улице разрешено встречаться группами не более 6 человек и не более из двух домохозяйств. Свадьба, похороны и подобные мероприятия разрешены с участием не более 15 человек.

Контактные спортивные тренировки разрешены только для профессиональных спортсменов. В церквях разрешено одновременно находиться не более 20 лицам.

Власти надеются, что введение карантина сейчас позволит замедлить распространение вируса и позволить определенные послабления перед Рождеством.

Оппозиционные партии раскритиковали решение за "недостаток ясности" относительно того, почему некоторые районы остались в зоне "уровня 4", когда ситуация там уже улучшилась. Также критикуют закрытие непродуктовых магазинов в их "золотое время" перед Рождеством и Новым годом, когда люди покупают подарки и готовятся к празднованию - при том, что не приводятся четкие доказательства, что работа этих магазинов способствует распространению вируса.

На более чем трех четвертях территории Шотландии сохранятся мягкие ограничения. Почти на половине ее территории еще действуют самые мягкие правила "уровня 1".

Ранее заказанный BBC Scotland соцопрос показал, что подавляющее большинство шотландцев одобряют реагирование своего правительства на эпидемию и выступают за усиление ограничений.

В то же время 56% поддерживают ослабление карантина "на короткое время в околорождественские дни", тогда как против этого - 32%.