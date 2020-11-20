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ЄС вирішив перейти до наступної фази нової програми оборонної співпраці

П'ятниця, 20 листопада 2020, 16:11

Рада ЄС висловила рекомендації для наступного етапу програми військово-стратегічної співпраці держав-членів ЄС – PESCO (Постійна структурована співпрацю з питань безпеки і оборони).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Рада ЄС в огляді оцінила досягнутий в рамках програми прогрес станом на 2020 рік і висловила  рекомендації для наступного етапу (2021-2025 роки) щодо спільної мети, політичних цілей, стимулів і проектів.

В огляді підкреслюється необхідність виконання більш нагальних зобов'язань і досягнення конкретних результатів і відчутних результатів до 2025 року.

У ньому підкреслюється важливість досягнення відчутного прогресу в напрямку виконання узгодженого ЄС пакету, який зміцнює військову здатність блоку. У документі також підкреслюються і підтверджуються ключові цілі, такі як цілі, пов'язані з оборонними інвестиціями, більш систематичним використанням оборонних інструментів ЄС в процесах національного планування, підвищенням оперативної ефективності ЄС і розвитком необхідного потенціалу.

В огляді також наводиться список з 26 проєктів PESCO, які принесуть конкретні результати або досягнуть повного оперативного потенціалу до кінця 2025 року.

Запущена в грудні 2017 року, PESCO являє собою крок вперед в оборонному співробітництві в рамках Європейського Союзу. PESCO - це структура, яка дозволяє охочим державам-членам ЄС спільно розвивати оборонний потенціал, інвестувати в спільні проєкти і підвищувати оперативну готовність і внесок своїх збройних сил.

На сьогоднішній день 25 держав-членів ЄС взяли на себе зобов'язання, які лягли в основу PESCO.

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