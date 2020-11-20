ЕС решил перейти к следующей фазе новой программы оборонного сотрудничества

Совет ЕС дал рекомендации для следующего этапа программы военно-технического сотрудничества государств-членов ЕС - PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Совет ЕС в обзоре оценил достигнутый в рамках программы прогресс по состоянию на 2020 год и дал рекомендации для следующего этапа (2021-2025 годы) по общей цели, политическим целям, стимулам и проектам.

В обзоре подчеркивается необходимость проведения более насущных обязательств и достижения конкретных результатов и ощутимых результатов до 2025 года.

В нем подчеркивается важность достижения ощутимого прогресса в направлении выполнения согласованного ЕС пакета, который укрепляет военную способность блока. В документе также подчеркиваются и подтверждаются ключевые цели, такие как цели, связанные с оборонными инвестициями, более систематическим использованием оборонных инструментов ЕС в процессах национального планирования, повышением оперативной эффективности ЕС и развитием необходимого потенциала.

В обзоре также приводится список из 26 проектов PESCO, которые принесут конкретные результаты или достигнут полного оперативного потенциала к концу 2025 года.

Запущенная в декабре 2017 года, PESCO представляет собой шаг вперед в оборонном сотрудничестве в рамках Европейского Союза. PESCO - это структура, которая позволяет желающим государствам-членам ЕС совместно развивать оборонный потенциал, инвестировать в совместные проекты и повышать оперативную готовность и вклад своих вооруженных сил.

На сегодняшний день 25 государств-членов ЕС взяли на себя обязательства, которые легли в основу PESCO.