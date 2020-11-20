Кулеба відповів мемом на заяву Лукашенка про спецслужби США, які засіли у Києві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів популярним мемом на заяву самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка про "спецслужби США в Києві".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Лукашенко в п'ятницю заявив, що проти Білорусі нібито "працюють найпотужніші спецслужби світу", зокрема, США нібито створили під Варшавою і в Києві "центри" спецслужб.

За словами Лукашенка, ці спецслужби за допомогою сучасних технологій і Інтернету "розхитують ситуацію на всій планеті".

Кулеба ретвітнув цю новину в Twitter, додавши мем з "фейспалмом" капітана Пікара з серіалу "Стартрек".

Нагадаємо, сім країн, в тому числі Україна, приєдналися до санкцій Євросоюзу проти режиму Лукашенка.

Напередодні міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до нового раунду санкцій, які крім осіб торкнуться також інституцій та компаній.