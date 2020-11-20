Кулеба ответил мемом на заявление Лукашенко о спецслужбах США, засевших в Киеве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил популярным мемом на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о "спецслужбах США в Киеве".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лукашенко в пятницу заявил, что против Беларуси якобы "работают мощные спецслужбы мира", в частности, США якобы создали под Варшавой и в Киеве "центры" спецслужб.

По словам Лукашенко, эти спецслужбы с помощью современных технологий и интернета "расшатывают ситуацию на всей планете".

Кулеба ретвитнул эту новость в Twitter, добавив мем с "фейспалм" капитана Пикара из сериала "Стартрек".

Напомним, семь стран, в том числе Украина, присоединились к санкциям Евросоюза против режима Лукашенко.

Накануне министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к новому раунду санкций, которые коснутся также институтов и компаний.