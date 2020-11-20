Кулеба ответил мемом на заявление Лукашенко о спецслужбах США, засевших в Киеве
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил популярным мемом на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о "спецслужбах США в Киеве".
Об этом сообщает "Европейская правда".
Лукашенко в пятницу заявил, что против Беларуси якобы "работают мощные спецслужбы мира", в частности, США якобы создали под Варшавой и в Киеве "центры" спецслужб.
По словам Лукашенко, эти спецслужбы с помощью современных технологий и интернета "расшатывают ситуацию на всей планете".
Кулеба ретвитнул эту новость в Twitter, добавив мем с "фейспалм" капитана Пикара из сериала "Стартрек".
https://t.co/BVsdCnQnDv pic.twitter.com/LfrpllcUpa— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2020
Напомним, семь стран, в том числе Украина, присоединились к санкциям Евросоюза против режима Лукашенко.
Накануне министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к новому раунду санкций, которые коснутся также институтов и компаний.