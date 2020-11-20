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Україна оновила перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

П'ятниця, 20 листопада 2020, 16:53

Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за ситуацією з поширенням коронавірусу, що визначає необхідність самоізоляції після прибуття з них.

Як повідомляє "Європейська правда", список з інформацією станом на 20 листопада доступний на сайті МОЗ.

До "червоної" зони увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні (392,6). Загалом це 44 країни.

У "червоній зоні зараз знаходяться більшість країн Західної Європи, серед них - Британія, Франція, Італія, Іспанія, а також низка сусідів України - Польща, Румунія, Угорщина та Словаччина. Молдова, Білорусь та Росія залишилися "зеленими".

Після прибуття з країн "червоної зони" вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

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