Україна оновила перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за ситуацією з поширенням коронавірусу, що визначає необхідність самоізоляції після прибуття з них.

Як повідомляє "Європейська правда", список з інформацією станом на 20 листопада доступний на сайті МОЗ.

До "червоної" зони увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні (392,6). Загалом це 44 країни.

У "червоній зоні зараз знаходяться більшість країн Західної Європи, серед них - Британія, Франція, Італія, Іспанія, а також низка сусідів України - Польща, Румунія, Угорщина та Словаччина. Молдова, Білорусь та Росія залишилися "зеленими".

Після прибуття з країн "червоної зони" вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.