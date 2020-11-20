Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по ситуации с распространением коронавируса, что определяет необходимость самоизоляции по прибытии из них.

Как сообщает "Европейская правда", список с информацией по состоянию на 20 ноября доступен на сайте Минздрава.

В "красную" зону вошли страны, где показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (392,6). В целом это 44 страны.

В "красной зоне" сейчас находится большинство стран Западной Европы, среди них - Великобритания, Франция, Италия, Испания, а также ряд соседей Украины - Польша, Румыния, Венгрия и Словакия. Молдова, Беларусь и Россия остались "зелеными".

По прибытии из стран "красной зоны" требуется самоизоляция с применением приложения "Дій вдома". Изоляцию можно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.