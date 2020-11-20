В уряді Бельгії не очікують послаблення коронавірусних обмежень до кінця року

Прем’єр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що скоріше за все обмеження для стримування коронавірусу збережуться і під час святкувань Різдва та Нового року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

За словами прем’єра, наприкінці наступного тижня відбудеться зустріч консультаційного комітету, який оцінить вплив вже запроваджених обмежень і ситуацію в сфері охорони здоров’я загалом.

Однак Де Кроо натякнув, що підвищена пильність потрібна буде і наприкінці року.

" На Різдво вірус нікуди не подінеться. На Різдво ми явно не всі будемо щеплені. Я думаю, що дуже, дуже мало людей будуть щеплені на Різдво. Не потрібно бути вірусологом , щоб знати це" - сказав він.

"Я теж люблю різдвяні вечірки і хотів би мати можливість зустрічатися з великою кількістю людей, але зі свого боку я буду робити це з людьми, які живуть зі мною під одним дахом, з дружиною і двома синами"", - зазначив прем’єр.

Раніше прем’єр Бельгії застеріг громадян не бути безвідповідальними на Різдво, оскільки через три-чотири тижні після свят може бути черговий сплеск захворюваності.