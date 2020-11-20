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В правительстве Бельгии не ожидают ослабления коронавирусных ограничений до конца года

Пятница, 20 ноября 2020, 18:08

Премьер Бельгии Александр Де Кроо заявил, что скорее всего ограничение для сдерживания коронавируса сохранятся и во время празднований Рождества и Нового года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

По словам премьера, в конце следующей недели состоится встреча консультационного комитета, который оценит влияние уже введенных ограничений и ситуацию в сфере здравоохранения в целом.

Однако Де Кроо намекнул, что повышенная бдительность нужна будет и в конце года.

"На Рождество вирус никуда не денется. На Рождество мы явно не все будем привиты. Я думаю, что очень, очень мало людей будут привиты на Рождество. Не нужно быть вирусологом , чтобы знать это" - сказал он.

"Я тоже люблю рождественские вечеринки и хотел бы иметь возможность встречаться с большим количеством людей, но со своей стороны я буду делать это с людьми, которые живут со мной под одной крышей, с женой и двумя сыновьями", - отметил премьер.

Ранее премьер Бельгии предостерег граждан не быть безответственными на Рождество, поскольку через три-четыре недели после праздников может быть очередной всплеск заболеваемости.

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