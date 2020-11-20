В правительстве Бельгии не ожидают ослабления коронавирусных ограничений до конца года
Премьер Бельгии Александр Де Кроо заявил, что скорее всего ограничение для сдерживания коронавируса сохранятся и во время празднований Рождества и Нового года.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.
По словам премьера, в конце следующей недели состоится встреча консультационного комитета, который оценит влияние уже введенных ограничений и ситуацию в сфере здравоохранения в целом.
Однако Де Кроо намекнул, что повышенная бдительность нужна будет и в конце года.
"На Рождество вирус никуда не денется. На Рождество мы явно не все будем привиты. Я думаю, что очень, очень мало людей будут привиты на Рождество. Не нужно быть вирусологом , чтобы знать это" - сказал он.
"Я тоже люблю рождественские вечеринки и хотел бы иметь возможность встречаться с большим количеством людей, но со своей стороны я буду делать это с людьми, которые живут со мной под одной крышей, с женой и двумя сыновьями", - отметил премьер.
Ранее премьер Бельгии предостерег граждан не быть безответственными на Рождество, поскольку через три-четыре недели после праздников может быть очередной всплеск заболеваемости.