Тихановська домагатиметься визнання білоруських силовиків терористами

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська зажадала визнати ОМОН і Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБАЗіК ) МВС Білорусі терористичними організаціями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

В рамках робочого візиту до Нідерландів Світлана Тихановська зустрілася з міністром закордонних справ Стефом Блоком.

Вони обговорили міжнародні розслідування проти злочинів режиму в Білорусі і запуск процесу визнання силових структур ОМОН і ГУБАЗіК терористичними організаціями.

"Оскільки ГУБАЗіК і ОМОН перетворилися на злочинні банди, ми починаємо процедуру визнання цих організацій екстремістськими або терористичними. Всі співробітники, які не звільняться до закінчення розслідування, будуть визнані співучасниками і отримають санкції і арешт майна. На амністію зможуть розраховувати тільки ті силовики, які перейдуть на бік народу" - сказала Тихановська.

Глава МЗС Нідерландів погодився допомагати в цьому напрямку.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися почати підготовку до нового раунду санкцій проти режиму Александра Лукашенка.