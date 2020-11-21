Тихановская будет добиваться признания белорусских силовиков террористами

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская потребовала признать ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБАЗіК ) МВД Беларуси террористическими организациями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

В рамках рабочего визита в Нидерланды Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Стефом Блоком.

Они обсудили международные расследования против преступлений режима в Беларуси и запуск процесса признания силовых структур ОМОН и ГУБАЗіК террористическими организациями.

"Поскольку ГУБАЗіК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими. Все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества. На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа" - сказала Тихановская.

Глава МИД Нидерландов согласился помогать в этом направлении.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза договорились начать подготовку к новому раунду санкций против режима Александра Лукашенко.