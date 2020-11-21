Туреччина не вимагатиме від туристів дотримання заборони виходу на вулицю

Туреччина звільнила туристів від необхідності дотримання коронавірусної заборони на вихід на вулицю.

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга, повідомляє Європейська правда".

"Згідно заяви МВС Туреччини, туристи, які тимчасово перебувають на її території

звільнені від дотримання заборони виходу на вулицю" - написав він у Twitter.

Посол додав також, що ресторани на території готелів зможуть і надалі надавати свої послуги лише відвідувачам, які проживають в готелі.

Новий раунд заходів проти коронавірусу набув чинності в Туреччині ввечері 20 листопада і передбачає часткову комендантську годину у вихідні дні.

Часткова комендантська година, яка вже діяла для людей старше 65 років, була також розширена, щоб охопити дітей і молодих людей у віці до 20 років, за винятком тих, хто повинен виходити на роботу. Їм дозволено залишати свої будинки з 10 ранку до 4 вечора протягом усього тижня.

Торгові центри, ринки, ресторани та перукарні будуть відкриті з 10 ранку до 8 вечора протягом усього тижня, причому ресторани надають тільки послуги доставки.

Навчання триватиме в режимі онлайн до кінця року, і всі спортивні змагання будуть як і раніше проводитися без глядачів.