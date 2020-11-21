Турция не будет требовать от туристов соблюдения запрета выхода на улицу

Турция освободила туристов от необходимости соблюдения коронавирусного запрета на выход на улицу.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига, сообщает Европейская правда".

"Согласно заявлению МВД Турции, туристы, которые временно находятся на ее территории

освобождены от соблюдения запрета выхода на улицу" - написал он в Twitter.

Посол добавил также, что рестораны на территории отелей смогут и в дальнейшем предоставлять свои услуги только посетителям, проживающим в отеле.

Новый раунд мер против коронавируса вступил в силу в Турции вечером 20 ноября и предусматривает частичный комендантский час в выходные дни.

Частичный комендантский час, который уже действовал для людей старше 65 лет, был также расширен, чтобы охватить детей и молодых людей в возрасте до 20 лет, за исключением тех, кто должен выходить на работу. Им разрешено покидать свои дома с 10 утра до 4 вечера в течение всей недели.

Торговые центры, рынки, рестораны и парикмахерские будут открыты с 10 утра до 8 вечера в течение всей недели, причем рестораны предоставляют только услуги доставки.

Обучение будет проходить в режиме онлайн до конца года, и все спортивные соревнования будут как и прежде проводиться без зрителей.