Франція розпочне пом'якшувати карантин в три етапи

Уряд Франції в найближчі тижні почне послаблювати суворі карантинні правила, послаблюючи їх в три етапи.

Про це заявив офіційний представник уряду Габріель Атталь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У вівторок президент Еммануель Макрон виступить перед нацією з промовою про ситуацію з вірусом і може оголосити про часткове ослаблення обмежень, що діють з 30 жовтня.

"Еммануель Макрон розповість про перспективи на кілька тижнів, особливо про те, як ми скорегуємо нашу стратегію. На карту поставлено зміну правил ізоляції в міру поліпшення ситуації зі здоров'ям і уникнення нового спалаху епідемії", - сказав Атталь.

Перший крок очікується приблизно 1 грудня, потім перед святами в кінці року, а потім з січня 2021 року.

У суботу прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив, що планується відкриття деяких підприємств, уточнивши, що відкриття не торкнеться барів і ресторанів.

"Ми дійсно відкриємо не першорядні підприємства приблизно 1 грудня", - сказав він.

У суботу було повідомлено про 17 881 нових випадків коронавірусу за добу, що нижче 22892, про які повідомлялося в п'ятницю.

Нагадаємо, великі французькі рітейлери і магазини онлайн-комерції домовилися відкласти акції розпродажу в "чорну п'ятницю", заплановані на 27 листопада, на один тиждень.