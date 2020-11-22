Франция начнет смягчать карантин в три этапа
Правительство Франции в ближайшие недели начнет ослаблять строгие карантинные правила, ослабляя их в три этапа.
Об этом заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
Во вторник президент Эммануэль Макрон выступит перед нацией с речью о ситуации с вирусом и может объявить о частичном ослаблении ограничений, действующих с 30 октября.
"Эммануэль Макрон расскажет о перспективах на несколько недель, особенно о том, как мы скорректируем нашу стратегию. На карту поставлено изменение правил изоляции по мере улучшения ситуации со здоровьем и избежание новой вспышки эпидемии", - сказал Атталь.
Первый шаг ожидается примерно 1 декабря, затем перед праздниками в конце года, а затем с января 2021 года.
В субботу премьер-министр Жан Кастекс заявил, что планируется открытие некоторых предприятий, уточнив, что открытие не коснется баров и ресторанов.
"Мы действительно откроем не первостепенные предприятия примерно к 1 декабря", - сказал он.
Напомним, крупные французские ритейлеры и магазины онлайн-коммерции договорились отложить акционные распродажи в "черную пятницу", запланированную на 27 ноября, на одну неделю.