Франция начнет смягчать карантин в три этапа

Правительство Франции в ближайшие недели начнет ослаблять строгие карантинные правила, ослабляя их в три этапа.

Об этом заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Во вторник президент Эммануэль Макрон выступит перед нацией с речью о ситуации с вирусом и может объявить о частичном ослаблении ограничений, действующих с 30 октября.

"Эммануэль Макрон расскажет о перспективах на несколько недель, особенно о том, как мы скорректируем нашу стратегию. На карту поставлено изменение правил изоляции по мере улучшения ситуации со здоровьем и избежание новой вспышки эпидемии", - сказал Атталь.

Первый шаг ожидается примерно 1 декабря, затем перед праздниками в конце года, а затем с января 2021 года.

В субботу премьер-министр Жан Кастекс заявил, что планируется открытие некоторых предприятий, уточнив, что открытие не коснется баров и ресторанов.

"Мы действительно откроем не первостепенные предприятия примерно к 1 декабря", - сказал он.

Напомним, крупные французские ритейлеры и магазины онлайн-коммерции договорились отложить акционные распродажи в "черную пятницу", запланированную на 27 ноября, на одну неделю.